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سيارات

مواصفات وأسعار سوزوكي سويفت 2020 suzuki swift.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:19 ص
سوزوكي سويفت 2020
سوزوكي سويفت 2020 suzuki swift
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اشرف هطية
يبحث محبو السيارات عن مواصفات وأسعار أحدث السيارات في السوق المصرية قبل الشراء ليقوموا بالمقارنات للوصول إلى أفضل السيارات وأحسن الأسعار.

 
سوزوكي سويفت ديزاير 2019 1.2L GL في الإمارات: أسعار السيارات الجديدة, المواصفات, تقارير وصور | يللا موتور

وفي هذا السياق، نطرح عليكم اليوم مواصفات وأسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020، فهي تأتي في فئة السيارات السيدان العائلية الصغيرة الحجم.

New Suzuki Dzire (2018) Specs & Price - Cars.co.za

السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 تأتي بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر يولد قوة تصل إلى 83 حصانا وعزم دوران 113 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات، وتستطيع التسارع من 0 حتى 100 كم / س خلال 13 ثانية


ديزاير سوزوكي
suzuki dzire
وتأتي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 مزودة بالعديد من وسائل الأمان، منها فرامل ABS وEBD مع مانع للسرقة وايرباج أمامي وسنتر لوك وأحزمة أمان أمامية وخلفية.


Maruti Suzuki launches 2020 Dzire with premium makeover, key features


السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 بها فوانيس شبورة كما تأتي مجهزة بتكييف وبلوتووث وكمبيوتر رحلات وزجاج كهربائي وغيرها من وسائل الراحة. 


suzuki dzire سعر
suzuki dzire price
وتقدم سوزوكي السيارة ديزاير 2020 في مصر بسعر210.000 جنيه. 
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