مواصفات وأسعار سوزوكي سويفت 2020 suzuki swift.. صور

يبحث محبو السيارات عن مواصفات وأسعار أحدث السيارات في السوق المصرية قبل الشراء ليقوموا بالمقارنات للوصول إلى أفضل السيارات وأحسن الأسعار.









وفي هذا السياق، نطرح عليكم اليوم مواصفات وأسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 ، فهي تأتي في فئة السيارات السيدان العائلية الصغيرة الحجم.











السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 تأتي بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر يولد قوة تصل إلى 83 حصانا وعزم دوران 113 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات، و تستطيع التسارع من 0 حتى 100 كم / س خلال 13 ثانية .









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وتأتي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 مزودة بالعديد من وسائل الأمان، منها فرامل ABS وEBD مع مانع للسرقة وايرباج أمامي وسنتر لوك وأحزمة أمان أمامية وخلفية.



















السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2020 بها فوانيس شبورة كما تأتي مجهزة بتكييف وبلوتووث وكمبيوتر رحلات وزجاج كهربائي وغيرها من وسائل الراحة.









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