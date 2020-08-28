AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حصد 200 ألف مشاهدة.. روتانا تطرح كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:04 م
تامر حسني - محمود
تامر حسني - محمود العسيلي
Advertisements
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيديو كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي

وحققت كليب «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، 200 ألف مشاهد عبر يوتيوب، بعد ساعتين فقط من طرحه، ليحصد نجاحًا كبيرًا في انطلاقته الأولى. 

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وأخرون. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن احمد ، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تتخطى 14.8 مليون مشاهدة

وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تتخطى 15 مليون مشاهدة

وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تحصد 15.3 مليون مشاهدة

على يوتيوب.. محمد رمضان يحتفل بوصول أغنية بوم بوم إلى 137 مليون مشاهدة

كنا في مدرسة واحدة.. محمود العسيلي يحكي عن صداقته بتامر حسني بعد اشتراكهم في أغنية "اختراع"

أول صور من كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي

ترشيحاتنا

بعد وعكة صحية.. خال محمد صلاح يطمئن الجمهور على صحة والد نجم مصر

أول تعليق من وزير التعليم على إلغاء امتحان السات لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

إذا ذكر على قليل كثره.. خطيب المسجد النبوي: رددوا هذا الاسم عند الضيق

الصور تؤكد والأخ يُكذّب.. حقيقة عقد قران ابنة خالد صالح

بملابس كاجوال.. شاهد | وفاء الكيلانى فى أحدث جلسة تصوير

فنكوش.. بيراميدز عن استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور

بدون ماكياج.. زوجة يوسف الشريف تبهر متابعيها بإطلالة مميزة

احذر.. علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية