الصراع العالمى على التفوق التكنولوجى

التكنولوجيا هى عملية فنية تعبر عن مهارة وقدرة على الاستناج والإبداع من جهة، ومن جهة أخرى هى مجموع تقنيات ومهارات و طرق و العمليات

المستخدمة في إنتاج من السلع أو الخدمات أو في تحقيق الأهداف.





يمكن أن تكون التكنولوجيا معرفة بالتقنيات والعمليات وما شابه، أو يمكن تضمينها في الآلات للسماح بالتشغيل دون معرفة تفصيلية بأعمالها.





يشار إلى أن الأنظمة التي تطبق التكنولوجيا عن طريق رصد مدخلات ، وتغييرها وفقًا لنظام ، ثم إنتاج نتيجة باسم أنظمة التكنولوجيا أو الأنظمة التكنولوجية.





أبسط أشكال التكنولوجيا هو تطوير واستخدام الأدوات الأساسية . إن التطورات في الأزمنة المتوالية، بما في ذلك المطبعة ، و الهاتف ، والإنترنت قللت والحواجز المادية إلى التواصل وسمح البشر للتفاعل بحرية على نطاق عالمي وللتكنولوجيا تأثيرات عديدة.





لقد ساعد في تطوير اقتصادات أكثر تقدمًا وسمح بظهور طبقة ترفيهية تنتج عنها العديد من العمليات التكنولوجية منتجات ثانوية غير مرغوب فيها تُعرف بالتلوث وتستنفد الموارد الطبيعية على حساب بيئة الأرض، لطالما أثرت الابتكارات في قيم المجتمع وأثارت

أسئلة جديدة في أخلاقيات التكنولوجيا.





لقد تغير استخدام مصطلح "التكنولوجيا" بشكل ملحوظ خلال الـ 200 عام الماضية قبل القرن العشرين

، كان المصطلح غير شائع في اللغة الإنجليزية ، وكان يستخدم إما للإشارة إلى وصف أو دراسة الفنون المفيدة أو للإشارة إلى التعليم الفني .





برز مصطلح "التكنولوجيا" في القرن العشرين فيما يتعلق بالثورة الصناعية الثانية . تغيرت معاني المصطلح في أوائل القرن العشرين عندما قام علماء الاجتماع الأمريكيون ، بدءًا من Thorstein Veblen ، بترجمة الأفكار من المفهوم الألماني لـ Technik إلى

"التكنولوجيا". في اللغات الأوروبية الألمانية وغيرها، وجود تمييز بين تكنيك و التكنولوجيات التي هي غائبة في اللغة الإنجليزية، والذي يترجم عادة الناحيتين باسم "التكنولوجيا". بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي ،

أشارت "التكنولوجيا" ليس فقط إلى دراسة الفنون الصناعية ولكن إلى الفنون الصناعية نفسها.

يفضل العلماء والمهندسون عادةً تعريف التكنولوجيا على أنها علم تطبيقي ، بدلًا من تعريفها بالأشياء التي يصنعها الناس ويستخدمونها. وفي الآونة الأخيرة ،

استعار العلماء من فلاسفة "التقنية" الأوروبيين لتوسيع معنى التكنولوجيا ليشمل أشكالًا مختلفة من العقل الأداتي ، كما هو الحال في عمل فوكو على تقنيات

الذات .





يمكن تعريف التكنولوجيا على نطاق واسع على أنها الكيانات ، المادية وغير المادية ، التي تم إنشاؤها عن طريق تطبيق الجهد العقلي والبدني من أجل تحقيق بعض القيمة. وتم بناء مفهوم للتكنولوجيا بطريقة واسعة مماثلة بأنها "وسيلة لتحقيق هدف بشري".





يمكن أن تساعد التكنولوجيا أيضًا في تسهيل الاضطهاد السياسي والحرب عبر أدوات مثل البنادق. تمت مناقشة العلاقات الدقيقة بين العلم والتكنولوجيا ، على وجه الخصوص ، من قبل العلماء والمؤرخين وواضعي السياسات في أواخر القرن العشرين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن النقاش يمكن أن يوجه تمويل العلوم الأساسية والتطبيقية.





في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة ، على سبيل

المثال ، اعتبر على نطاق واسع في الولايات المتحدة أن التكنولوجيا كانت ببساطة "علمًا تطبيقيًا" وأن تمويل العلوم الأساسية يعني جني النتائج التكنولوجية في الوقت المناسب.





بدءا من المملكة المتحدة في القرن 18، و الثورة

الصناعية كانت فترة من الاكتشاف التكنولوجي الكبير، وخاصة في مجالات الزراعة ، الصناعة ، التعدين ، المعادن ، و النقل ، مدفوعا اكتشاف الطاقة البخارية وتطبيق واسع النطاق للنظام المصنع . تولى التكنولوجيا خطوة أخرى في الثانية الثورة الصناعية ( 1870 - 1914 ) مع تسخير الكهرباء للسماح هذه الابتكارات مثل محرك كهربائي ،المصباح الكهربائي ، وغيرها لا حصر لها. التقدم العلمي واكتشاف مفاهيم جديدة سمحت لاحقا ل رحلة بالطاقة والتطورات في الطب ، الكيمياء ، الفيزياء ، والهندسة .





أدى الارتفاع في التكنولوجيا إلى ناطحات سحاب ومناطق حضرية واسعة يعتمد سكانها على المحركات لنقلهم وإمداداتهم الغذائية. تحسين التواصل مع اختراع

التلغراف ، الهاتف ، الراديو و التلفزيون. شهد أواخر 19 وبداية القرن ال20 المبكر ثورة في وسائل النقل مع اختراع الطائرة و السيارات .





جلب القرن العشرين مجموعة من الابتكارات. في

الفيزياء ، واكتشاف الانشطار النووي أدى إلى كل من الأسلحة النووية و الطاقة النووية . أجهزة الكمبيوتر اخترعت في وقت لاحق المنمنمة باستخدام الترانزستورات و الدوائر المتكاملة . تكنولوجيا المعلومات أدى لاحقا إلى ولادة في 1980s من الإنترنت ، والتي بشرت الحالي عصر المعلومات .





بدأ البشر في استكشاف الفضاء باستخدام الأقمار

الصناعية (أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، واستخدمت لاحقًا للاتصالات السلكية واللاسلكية) وفي المهمات المأهولة (الستينيات) الذهاب إلى القمر. في الطب ، جلب هذا العصر ابتكارات مثل جراحة القلب المفتوح والعلاج بالخلايا الجذعية لاحقًا إلى جانب الأدوية والعلاجات الجديدة .مجمع التصنيع و البناء وهناك حاجة إلى تقنيات والمنظمات لتقديم والحفاظ على بعض من أحدث التقنيات، وكلها صناعات نشأت

لدعم وتطوير أدوات الأجيال المقبلة من نحو متزايد أكثر تعقيدا.





تعتمد التكنولوجيا الحديثة بشكل متزايد على التدريب والتعليم - غالبًا ما يحتاج المصممون والبنائين والمشرفين والمستخدمين إلى تدريب عام ومحدّد متطور.





وعلاوة على ذلك، أصبحت هذه التقنيات المعقدة بحيث الحقول كلها قد وضعت لتقديم الدعم لهم، بما في ذلك الهندسة ، الطب ، و علوم الكمبيوتر ، وأصبحت المجالات الأخرى أكثر تعقيدًا ، مثل البناء ،وسائل النقل ، و الهندسة المعمارية .يُعرف بشكل عام يمكن تقسيم التكنولوجيا الى ست عهود: (1) العصر الفيزيائي

/ الكيميائي ، (2) عصر الحياة ، (3) عصر الإنسان / الدماغ ، (4) عصر التكنولوجيا ، (5) عصر الذكاء الاصطناعي و (6) حقبة الاستعمار العالمي. غالبًا ما تحاول نظريات التكنولوجيا التنبؤ بمستقبل التكنولوجيا بناءً على التكنولوجيا العالية والعلوم وفي ذلك الوقت ذاته تتداخل علم الوراثة ، وتكنولوجيا النانو و الروبوتات ، مع بعضها.

التكنولوجيا تتحسن دائمًا. منذ بداية الحضارة الحديثة ، عمل الناس على تحسين المفاهيم الحالية وتطوير طرق جديدة وأفضل لإنجاز نفس المهام.يعد التقدم التكنولوجي مخيفًا بعض الشيء للشركات التي ليس لديها أقسام بحث وتطوير ضخمة أو اموال كبيره. وهناك خمس طرق تتخذها الشركات الرائدة : ولكن كيف يمكنك البقاء على اطلاع على التقدم ؟ ليس الأمر دائمًا سهلًا مثل التعرف على تقنية جديدة واعتمادها وجني الثمار. المضي قدما محفوف بالمخاطر وليس لديك ميزة للادراك المتأخر:

1- كن متابعًا سريعًا - يقول رائد الأعمال إريك هولتزكلو: "لقد انتهت أيام إنشاء خطة تقنية مدتها 3 سنوات ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك السماح لشركتك بمتابعة كل تقنية أو اتجاه جديد يقدم نفسه" . "نصيحتي - كن متابعًا سريعًا"،





2- اصنع استراتيجية للتخلص والاستحواذ- بالنسبة

لبعض الشركات ، تعني التكنولوجيا الجديدة في الواقع معدات جديدة. في هذه الحالة ، هناك مجموعة من العقبات التي يجب التغلب عليها من حيث مواكبة الاتجاهات الجديدة.



الأمر ليس بسيطًا مثل التبديل من مزود برمجيات إلى آخر. عليك في الواقع التخلص من التكنولوجيا الحالية والحصول على بدائل مطورة.لذلك ، من أجل التحضير لإدخال التكنولوجيا الجديدة ، يتعين على هذه الشركات تطوير خطط استراتيجية لبيع التكنولوجيا الحالية. هذا يتطلب توقيت دقيق ،





3- ابق عين على المنافسة- عندما تفكر في أكثر الشركات تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم ، تأتي Apple في المقدمة ورغم هذا هى فى الحاجة إلى مراقبة المنافسة.وفقًا للتقارير ، اختارت شركة Apple LG للحصول على كاميرا iPhone 7 المزدوجة. لقد لاحظوا أن LG كانت تفعل شيئًا أفضل مما كانت عليه. هذا يوضح مدى أهمية البقاء على

اطلاع بالمنافسة.



4- كن طالبا في الصناعة- طريقة واحدة للبقاء على رأس الاتجاهات هي أن تكون طالبًا في الصناعة. سلاك هو خير مثال على ذلك. هل تعلم أن المنتج الأول للشركة كان في الواقع لعبة تسمى Glitch؟ ركزت اللعبة على الاستكشاف الاجتماعي وكان لها عدد كبير من المتابعين ، لكن قادة الشركة أدركوا أن صناعة التطبيقات تسير في اتجاه مختلف تمامًا. نتيجة لذلك ، قاموا بإغلاق Glitch وركزوا على Slack ، وهو تطبيق دردشة للعمل.تقدر قيمة Slack حاليًا بنحو 3.8 مليار دولار ، مما يدل على أن كونك طالبًا في الصناعة يمكن أن يؤتي ثماره حقًا.



5-تبني استراتيجية للتوعية بالتكنولوجيا- قد يستفيد عملك من استراتيجية الوعي التكنولوجي. وفقًا لرائد الأعمال Brian J. Nichelson ، تتكون إستراتيجية الوعي التكنولوجي الجيدة من أربعة أجزاء : (1) تحديد احتياجاتك ، (2) تقييم الموارد المتاحة لك ، (3) ترتيب الموارد حسب فائدتها لك ، و ( 4) خصص أو اترك الوقت لاستخدام الموارد.

الصراع الدولى بين الدول والشركات صار كثيفا وعميقا حيث اضحى الصراعا من اجل التفوق التكنولوجى. ان هذه الانماط الصراعيه حول الصناعات والقيم والمنتجات التكنولوجيه سيحدد من يتفوق تكنولوجيا على الاخر .



التفوق التكنوجى سيحدد من يسيطر على العالم ومن يقبع فى اسفل السلم ويقاد.