محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

قال هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه منذ بداية شهر الصيف بدأت أعداد كورونا تنخفض حتى الأسبوع الماضي، متابعا: "لاحظت الفترة اللي فاتت إن في تهاون من قبل بعض المواطنين... ومفيش احتياطات زي الأول".



