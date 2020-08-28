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توك شو

محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:15 م
كورونا يصيب الجهاز
كورونا يصيب الجهاز الهضمي
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اسراء صبري
قال هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه منذ بداية شهر الصيف بدأت أعداد كورونا تنخفض حتى الأسبوع الماضي، متابعا: "لاحظت الفترة اللي فاتت إن في تهاون من قبل بعض المواطنين... ومفيش احتياطات زي الأول".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، متابعا: البعض بيتخيل أن خلاص مفيش كورونا في مصر.

وأوضح أننا مازلنا في الموجة الأولى لكورونا، ونتمنى أن نكون في نهايتها، مشددا على أن فكرة التهاون لدى البعض ساهمت في ارتفاع عدد الإصابات.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لاحظ أن إصابات كورونا الجديدة تصيب الجهاز الهضمي، وتتمثل أعراضه في إسهال وقيء، متابعا: " نلتزم تاني بارتداء الكمامة وغسل اليدين ونترك الحذاء على باب المنزل ومحدش ياكل يا جماعة أكل مكشوف من الشارع، ومحدش ياكل من طبق واحد".
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