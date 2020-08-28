إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سياره ملاكي، على الطريق الصحراوي بنطاق وادى النطرون.





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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال ٤ مصابين هم :"هاله مجدى سكينه، ٣٩سنة، فاطمه عبد الغنى حجاب ٣٧ سنة، أحمد هيثم عبدالله ١٠سنوات، خالد بسام عبد الغنى ٨ سنوات"، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق المركز.





وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

