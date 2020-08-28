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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:25 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أسماء الجنبيهى

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سياره ملاكي، على الطريق الصحراوي بنطاق وادى النطرون.


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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال ٤ مصابين هم :"هاله مجدى سكينه، ٣٩سنة، فاطمه عبد الغنى حجاب ٣٧ سنة، أحمد هيثم عبدالله ١٠سنوات، خالد بسام عبد الغنى  ٨ سنوات"، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق المركز.


وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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