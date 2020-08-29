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رياضة

أيمن مشالي: بيراميدز منح رمضان 100 مليون عندًا في الأهلي.. ولو بلعب هطلب 50 مليون جنيه في الموسم

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:22 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
كشف أيمن مشالي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري والزمالك سابقًا، عن موقف تعاقد نادي بيراميدز مع رمضان صبحي، ومنحه 100 مليون جنيه.

وأكد مشالي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز منح رمضان صبحي هذا المبلغ عندًا في الأهلي وأعتقد أنه لن يحقق أي استفادة مالية من ورائه في السنوات المقبلة".

وتابع: "بيراميدز لن يحصل على الدوري لو تعاقد مع جميع لاعبي الدوري، ودرع الدوري هيبقى في الأهلي أو الزمالك".

وأتم: "لو لسة بلعب كنت سأطلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، فعندما كنت لاعبًا كان لا يوجد أي لاعب قادرًا على قطع الكرة مني، ولو قدامي 10 مكنش حد يقدر ياخد الكرة مني".

وشدد: "أما الآن فاللاعب الذي يجيد تمرير الكرة يقومون بتنجيمه فأصبحت التمريرات الخاطئة أمرا سائدا بين اللاعبين".
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