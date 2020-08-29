الدوري المصري.. بيراميدز يخشى انتفاضة أسوان





ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه عبدالله السعيد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للانفراد بوصافة الدوري، وتعزيز فرصه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





في المقابل يطمح أسوان في نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، لمواصلة الابتعاد عن مركز الهبوط.





كان فريق أسوان تغلب على المقاولون العرب بهدف نظيف، وتعادل مع إنبي بنتيجة 1 - 1، في آخر جولتين بالمسابقة.





ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 13 بـ 23 نقطة.

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره أسوان اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.