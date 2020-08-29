تسريبات صوتية جديدة.. شقيقة ترامب تمزق سمعة إيفانكا وأخيها إريك

دفعة جديدة من المحادثات المسربة في أعقاب ما كشف عنه الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن "ماريان" شقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبالغة من العمر 83 عامًا تنظر إلى شقيقها على أنه رجل "بلا مبادئ"، وسرعان ما أعاد البيت الأبيض الأمر إلى "التنافس بين الأشقاء" ، قائلًا إن مثل هذه التسريبات ليست شيئًا غير عادي.





وأفرجت ماري، ابنة أخت دونالد ترامب، عن محادثات مسجلة سرا مع خالتها ماريان ترامب باري، الأخت الكبرى للرئيس، وهي الآن قاضية فيدرالية متقاعدة في الولايات المتحدة.





وفي واحدة من محادثاتهم المباشرة التي تمت مشاركتها في بودكاست The ReidOut على MSNBC، يمكن سماع "باري" وهي تمزق نجلة شقيقها الرئيس "إيفانكا ترامب" لنشرها ما اعتقدت أنه صورة صماء على حسابها عبر انستجرام لمساعد الرئيس مع أحد أطفالها في الوقت الذي ادعى فيه معارضو ترامب أن الإدارة الامريكية تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم عام 2018





وقد انتقد المنشور في ذلك الوقت من قبل الممثلة الكوميدية سامانثا بي، التي اعتذرت لاحقًا عن استخدام كلمات لمهاجمة مستشار البيت الأبيض الكبير.





وعلقت شقيقة ترامب البالغة من العمر 83 عاما قائلة "وضعت إيفانكا اللعينة هذه الصورة لمادونا والطفل على إنستجرام في الوقت الذي كانت الأخبار المهمة في ذلك اليوم هي كيف يتم انتزاع الأطفال من عائلاتهم" ، مضيفة أنها لم تفعل في مواجهة انتقادها الشديد.





وينتقل الصوت بعد ذلك إلى تسجيل مختلف يبدو أنه يُظهر ترامب باري تستهدف ليس فقط إيفانكا، ولكن شقيقها نجل دونالد ترامب "إريك" على حد سواء، وتصفه بـ " إريك المعتوه" .





التسريب الصوتي الجديد يأتي بعد تسريب آخر تم الكشف عنه مؤخرًا ، نشرته صحيفة واشنطن بوست، قالت فيه أخت ترامب الكبرى إن شقيقها "ليس لديه مبادئ".

وبحسب ما ورد قالت باري في التسجيل الصوتي: "كل ما يريده هو مناشدة قاعدته، ليس لديه مبادئ، ولا شيء" مضيفة "أعني يا إلهي، إذا كنت شخصًا متدينًا، فأنت تريد مساعدة الناس، فلما لا تفعل هذا".



