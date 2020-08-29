بإطلالة جديدة.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:53 ص
مريم اوزرلي
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة ومختلفة وهي تضع المكياج.
وأطلت الممثلة التركية مريم أوزرلي
بـ توب باللون الأبيض الأوف وايت هاي كول وأكمام طويلة، وعليه جاكيت باللون الأبيض بأكمام طويلة وتتوسطه أزرار من المنتصف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت مريم أوزرلي شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مريم أوزرلي في وضع الماكياج، أو
ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها: