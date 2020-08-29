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مرأة

بإطلالة جديدة.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:53 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة ومختلفة وهي تضع المكياج.




وأطلت الممثلة التركية مريم أوزرلي بـ توب باللون الأبيض الأوف وايت هاي كول وأكمام طويلة، وعليه جاكيت باللون الأبيض بأكمام طويلة  وتتوسطه أزرار من المنتصف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


وتركت مريم أوزرلي شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


ولم تتكلف مريم أوزرلي في وضع الماكياج، أو ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة.


وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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