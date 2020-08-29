بإطلالة جديدة.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.