يغطي 22% من الاستهلاك.. الملا: الدولة تعمل على التوسعات في قطاع البترول والبنزين

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تعمل على التوسعات بشكل كبير في قطاع البترول والبنزين، ووصل إجمالي كمية البنزين بعد التوسعات حوالي 1.5 مليون طن سنويا، وهذا يغطي حوالي 22% من استهلاك البنزين على مستوى الجمهورية.





وتابع الدكتور طارق الملا، خلال كلمته في افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن التوسعات التي قامت بها الدولة حتى الآن وفرت حوالي 500 مليون جنيه من أعباء الاستيراد على الدولة، وحوالي 500 مليون جنيه للقيمة المضافة من التصنيع.





وأكد أن لهذه المشروعات الخاصة بقطاع البترول والتعدين مردود اقتصادي كبير وغير مسبوق.





وأشار إلى أن هناك اكتفاء تاما من البترول في الدولة المصرية، وحتى عام 2030، ومشروعات لتكرير البترول وحتى عام 2040.



