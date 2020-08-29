بمعدل 1.5 مليون.. إياتا: خسارة أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في قطاع الطيران بالمنطقة بسبب كورونا

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي "الطيران" لتصل إلى 1.5 مليون وظيفة في دول منطقة الشرق الأوسط، والذي يعد أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2.4 مليون وظيفة.











وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره الأخير حول أوضاع المنطقة، أن هذه التوقعات بالخسائر المتعلقة بالوظائف تعد أكثر بحوالي 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة، فضلا عن توقعات انخفاض الحركة الجوية لعام 2020 بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019، وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى انخفاض حوالي 51%.





