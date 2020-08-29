ضبط 2250 كيلو أسماك مدخنة فاسدة داخل ثلاجة بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية من ضبط كميات من الأسماك المدخنة غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الثلاجات بشبرا الخيمة.









تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية اخطارا بشن حملة تموينية على الاسواق بشبرا الخيمة واسفرت الحملة عن ضبط ( 2,250 طن "أسماك مدخنة" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان.





وتبين ان المضبوطات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفى حالة سيولة تامة).





وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة فتولت التحقيق.