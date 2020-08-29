بعد مشاهدة أفلام إباحية.. طفلان يعتديان جنسيا على زميلهما ويصوراه عاريا بشبرا الخيمة

تعدى طفلان على زميلهما جنسيا وقاما بتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين وذلك عقب مشاهداتهما الأفلام الإباحية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .





وتم نقل المجني عليه للمستشفى وأُلقي القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاهدتهما للأفلام الإباحية وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من شخص يدعى "ح" يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريا داخل شقة بشبرا الخيمة وتركه في حالة إعياء شديدة.





وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمين وهما "م" 15 عاما و"ج" 14 عاما.





وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي والذي أكد في تقريره وجود اعتداء جنسي وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.





وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقر أحدهما أنه قام باستدراج المجني عليه داخل شقته ليمارسا الجنس معه من أجل المتعة فقط.





وأكد أن والديه منفصلان منذ فترة وأنه يسكن مع والدته والتي تقوم بالغياب عن المنزل لفترات طويلة ومن ثم يشعر كثيرا بالملل ما يجعله يشاهد مقاطع جنسية من خلال الإنترنت وهذا ما جعله يفكر كثيرا في تقليد تلك المشاهد على الطبيعة.





وأكد أنه وصديقه قاما بممارسة الجنس مع المجني عليه بعد توثيقه بالحبال ثم قاما بتصويره عاريا وتهديده بعدم الإبلاغ عن الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.