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بسعة 90 ألف طن.. وزير التموين يشرح تفاصيل الصومعة التخزينية ببرج العرب.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:56 ص
وزير التموين
وزير التموين
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نورهان رأفت
قال الدكتور على المصيلحى ، إن الصومعة التخزينية ببرج العرب ، تستوعب 90 ألف طن ، بمكون محلي يصل ل ـ 120 مليون جنيه ، ومكون أجنبي يصل لـ 7 مليون دولار .

وأكد الدكتور على المصيلحى ، خلال إفتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية ، اليوم ، أن مساحة الموقع 22800 متر مربع ، ومساحة مكونات الصومعة 12500 متر مربع ، ومساحة المبنى الخدمي 820 متر مربع .

وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي كبير في اللحوم والدواجن ، موضحا أن مصر لم ترتفع بها الأسعار على مدار 3 سنوات مضت ، مما حقق الامن الزراعي. 
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