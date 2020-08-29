بسعة 90 ألف طن.. وزير التموين يشرح تفاصيل الصومعة التخزينية ببرج العرب.. فيديو

قال الدكتور على المصيلحى ، إن الصومعة التخزينية ببرج العرب ، تستوعب 90 ألف طن ، بمكون محلي يصل ل ـ 120 مليون جنيه ، ومكون أجنبي يصل لـ 7 مليون دولار .





وأكد الدكتور على المصيلحى ، خلال إفتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية ، اليوم ، أن مساحة الموقع 22800 متر مربع ، ومساحة مكونات الصومعة 12500 متر مربع ، ومساحة المبنى الخدمي 820 متر مربع .





وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي استراتيجي كبير في اللحوم والدواجن ، موضحا أن مصر لم ترتفع بها الأسعار على مدار 3 سنوات مضت ، مما حقق الامن الزراعي.