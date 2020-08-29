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وزير الإسكان: الانتهاء من 42.5% من مشروعات الصرف في الريف بحلول 2021

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:55 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد واحدا من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، وشهد هذا القطاع تباطؤا في الفترات السابقة، وتواجه الدولة فيه العديد من المشاكل والتحديات.

وأضاف "الجزار"، في كلمته أثناء افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب وصلت لـ 99% بعد أن كانت 97% في 2014، موضحا أن جهود القطاع لا تنعكس على هذه النسبة فقط بل تعمل الوزارة أيضًا على 4 جهات مختلفة ومنها تقليل الفاقد والرفع من نوعية وجودة المياه المقدمة وغيرها وكله في مصلحة المواطن.

وأضاف وزير الإسكان، أنه حاليا يتم إنتاج 33.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه وتمثل 12.2 مليار متر مكعب في السنة، وهذا بأطوال شبكات تصل لـ 180 ألف كليو متر طولي.

وأشار إلى أن نسبة الصرف الصحي كانت في 2014 كانت 50%، ولكن وصلت حاليا لـ 65% على مستوى الحضر ثم بلغت 96%، والريف 37.5%، معقبًا "أن الريف كان التحدي الحقيقي"، مشيرًا إلى أن بحلول عام 2021 سيتم الوصول إلى 42.5% من الصرف في الريف.

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