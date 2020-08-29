بإطلالة كلاسيكية.. علا الفارس تتألق في أحدث ظهور لها

وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس في وضع الماكياج،

حيث اكتفت بوضع اللون الكمشير كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.