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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. علا الفارس تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:05 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في التعليقات.


وظهرت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية، حيث ظهرت ترتدي فستان باللون الأسود بأكمام طويلة شفافة من الدانتيل باللون الأسود.

ورفعت علا الفارس شعرها إلى الوراء بطريقة ساحرة وجذابة بتسريحة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الكمشير كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع ساعة يد باللون الذهبي .

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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