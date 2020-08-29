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خالد عبد الغفار: الدولة حققت 45 مشروعا جديدا في مجال التعليم العالي.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:06 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي يدرك دور العلم والعلماء في نهضة المجتمع، ولولا الدعم الكامل منه ما كان لنا أن نرى تلك الإنجازات.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أثناء افتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، أن التعليم المصري بدأ منذ عام 1908 بإنشاء جامعة القاهرة، موضحا التطورات الكبيرة التي حدثت في عام 2020 من زيادة في عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 32 جامعة حكومية، و8 جامعات أهلية.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الدولة تأمل في الوصول خلال السنتين القادمتين إلى 38 جامعة حكومية 35 خاصة 15 أهلية، بحجم مشروعات تصل إلى 45 مشروعا لوزارة التعليم العالي خلال السنوات الماضية.

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