الداخلية تواجه كورونا.. جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (6783) قضية تموينية متنوعة وضبط (305) قضايا مقاهى مخالفة لقرار الغلق وغلق (2727) محلا مخالفا لمواعيد الغلق وغلق (10) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).

وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط (22721 سائق نقل جماعى).

وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط (373 شخصا) بإجمالى (357 مبنى).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .