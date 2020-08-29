معسكر مغلق للزمالك استعدادا لمواجهة إنبي

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في معسكر مغلق اليوم.





يأتي ذلك استعدادا للقاء إنبي المرتقب، المقرر له في الثامنة والنصف مساء غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادا للقاء قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمشاركه ٢٠ لاعبا.





ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة مساء اليوم للحديث عن المباراة المقبلة.



