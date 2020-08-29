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شارك به 40 شركة ويوفر 200 ألف وظيفة..القوات المسلحة: محور المحمودية طفرة تنموية

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:50 م
اللواء أحمد عزازي،
اللواء أحمد عزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية
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فرح علاء الخولي
قال اللواء أحمد عزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، إن مشروع المحمودية يتضمن مجموعة من المحاور الكبرى للسيارات وكباري للمشاه ويصل عددهم الى 22 كوبري للربط بين جانبي المحور.
 
وتابع  عزازي، خلال كلمته في افتتاح عدد من  المشروعات القومية بالإسكندرية، أن إجمالي أطوال كباري المشاة 1360 متر طولي، موضحًا ان محور المحمودية المركزي يضم 6 حارات مرورية في كل تجاه مع تخصيص حارة لأتوبيس النقل العام الكهربائي.

واضاف ان شارك في المشروع 4 مكاتب هندسية استشارية بطاقة 80 مهندس، وتم تنفيذ المشروع بحوالي 30 شركة مقاولات وبحجم معدات تصل الى 1200 معدة ثقيلة، و6 آلاف عامل وفني ومهندس.

واوضح ان مشروع محور المحمودية يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالى 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالي 200 ألف فرصة، وهو لحل المشكلة المرورية.

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