9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، عدة نصائح قبل التعرض لموجة حارة شديد متوقعة الأسبوع المقبل .





وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " :" الايام القادمة ولمدة حوالي اسبوع باذن الله متوقع ان نتعرض لموجة حارة شديدة لهذا أناشد حضراتكم أن تضعوا في اعتباركم مجموعة من الاجراءات :





1-اثناء الخروج نهارا لابد من مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء او ذات الوان فاتحة





2- ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية يد





3-استخدام كريمات واقية من الشمس علي أن تجدد كل ساعتين





4- الاستحمام مرتين يوميا بماء بارد وليس فاتر ولا دافئ مع استخدام صابون الجلسرين





5- الإكثار من شرب المياه في حدود ثلاثة لتر ماء موزعة علي الاربعة وعشرين ساعة





6- تناول السلاطات الخضراء وكذلك الفواكه الطبيعية بدل الحلويات المسكرة والحرص علي تناول الخيار





7- في حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالفازلين





8- من يعانون من حمو النيل خاصة الاطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحا ومساء بغسول الكلامينا





9- الحرص علي تهوية القدمين والتجفيف دائما بين الاصابع



