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9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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رشا عوني
قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، عدة نصائح قبل التعرض لموجة حارة شديد متوقعة الأسبوع المقبل . 

وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " :" الايام القادمة ولمدة حوالي اسبوع باذن الله متوقع ان نتعرض لموجة حارة شديدة لهذا أناشد حضراتكم أن تضعوا في اعتباركم مجموعة من الاجراءات :

1-اثناء الخروج نهارا لابد من مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء او ذات الوان فاتحة

2- ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية يد 

3-استخدام كريمات واقية من الشمس علي أن تجدد كل ساعتين

4- الاستحمام مرتين يوميا بماء بارد وليس فاتر ولا دافئ مع استخدام صابون الجلسرين

5- الإكثار من شرب المياه في حدود ثلاثة لتر ماء موزعة علي الاربعة وعشرين ساعة 

6- تناول السلاطات الخضراء وكذلك الفواكه الطبيعية بدل الحلويات المسكرة والحرص علي تناول الخيار

7- في حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالفازلين

8- من يعانون من حمو النيل خاصة الاطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحا ومساء بغسول الكلامينا 

9- الحرص علي تهوية القدمين والتجفيف دائما بين الاصابع 

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