الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة عالية غدا.. والقاهرة تسجل 38 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة غدا، الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وتكون حالة الطقس معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مع رياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما محافظات الصعيد فيبقى الطقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات الصعيد.
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وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25، والسواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.