ابتكارات للكشف عن مصابي كورونا .. أدوية تقلل خطر الوفاة بالفيروس .. ودراسة تكشف مساحة الامان الحقيقية لتجنب العدوى

ابتكار جديد للكشف عن مصابي كورونا
مساحة الامان الحقيقية لتجنب العدوى
أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب الفيروس
كشفت دراسة جديدة عن اختبار COVID-19 الجديد الذي يمكن أن يعطي النتائج في غضون 15 دقيقة، لكنه ليس دقيقًا مثل اختبارات PCR التي يمكن أن تستغرق أيامًا للحصول على نتيجة.
ويقوم مقدم الرعاية الصحية بمسح أنف المريض ووضع العينة على بطاقة اختبار تحتوي على كاشف اختبار بعد حوالي 15 دقيقة.
ويقرأ المزود النتائج من بطاقة الاختبار على غرار بعض اختبارات الحمل ، يُشار إلى النتائج بعدد السطور، ويشير سطرين إلى إصابة COVID-19 ، بينما يمثل سطر واحد نتيجة سلبية.
ويبحث الباحثون في سبب تأثير الفيروس التاجي الجديد على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وخلصت إحدى الدراسات إلى أن أدوية ضغط الدم قد تساعد في معدلات البقاء على قيد الحياة بين الأشخاص المصابين بـ COVID-19.
ووفقا لموقع healthline ، قالت دراسة أخرى إن مخففات الدم يمكن أن تساعد في تقليل شدة النتائج بين الأشخاص المصابين بـ COVID-19.
وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون جرعة كاملة من مضادات التخثر وأولئك الذين يتناولون جرعة أقل لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بنسبة 50 في المائة ، وفرصة أقل بنسبة 30 في المائة في الحاجة إلى التهوية الغازية مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون مضادات التخثر.
ولتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19 ، أوصي خبراء الصحة العامة بالابتعاد مسافة 6 أقدام عن الأشخاص خارج "الفقاعة" الخاصة بك ، لكن الخبراء يقولون إن هذا لا يكفي دائمًا.
ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن مسببات الأمراض كانت موجودة في قطرات كبيرة طردت من الأنف والفم.
ويمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تتقلص القطرات الأكبر وتبقى في الهواء لفترة أطول.
وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.
ووجدت دراسات أخرى أن الجسيمات الكبيرة سقطت بسرعة على الأرض بالقرب من الشخص الذي طردها ، مما عزز قاعدة 6 أقدام - على الرغم من قيود دقة هذه الدراسات المبكرة.
وتميل هذه الدراسات إلى تجميع قطرات الزفير في فئتين: كبيرة وصغيرة واعتقد العلماء أن القطرات الكبيرة ستسقط بسرعة على الأرض وستتبخر القطرات الصغيرة قبل أن تقطع مسافة بعيدة ، ما لم يدفعها تدفق هواء آخر.
وفي مراجعة منهجية حديثة وجدت 8 من 10 دراسات تمت مراجعتها أن قطرات الزفير يمكن أن تنتقل لمسافة تزيد عن 6 أقدام من المصابين بالعدوى ، وفي بعض الحالات تصل إلى 26 قدمًا.
تدعم الأبحاث حول فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19 فكرة أن 6 أقدام قد لا تكون كافية دائمًا وفي إحدى الدراسات وجد الباحثون أن مسافة انتقال الفيروس قد تصل إلى 13 قدمًا في مكان آخر ، اكتشفوا ذلكفتحات تهوية متعددة في غرفة المريض.
مساحة الامان الحقيقية لتجنب العدوى
أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب الفيروس
كشفت دراسة جديدة عن اختبار COVID-19 الجديد الذي يمكن أن يعطي النتائج في غضون 15 دقيقة، لكنه ليس دقيقًا مثل اختبارات PCR التي يمكن أن تستغرق أيامًا للحصول على نتيجة.
ووفقا لموقع healthline قال خبراء إن المزيد من الاختبارات قد تساعد في التعامل مع جائحة COVID-19.
وأصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) هذا الأسبوع تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لاختبار COVID-19 الجديد الذي يسمح بقراءة النتائج مباشرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية.
ويقوم مقدم الرعاية الصحية بمسح أنف المريض ووضع العينة على بطاقة اختبار تحتوي على كاشف اختبار بعد حوالي 15 دقيقة.
ويقرأ المزود النتائج من بطاقة الاختبار على غرار بعض اختبارات الحمل ، يُشار إلى النتائج بعدد السطور، ويشير سطرين إلى إصابة COVID-19 ، بينما يمثل سطر واحد نتيجة سلبية.
ويبحث الباحثون في سبب تأثير الفيروس التاجي الجديد على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وخلصت إحدى الدراسات إلى أن أدوية ضغط الدم قد تساعد في معدلات البقاء على قيد الحياة بين الأشخاص المصابين بـ COVID-19.
ووفقا لموقع healthline ، قالت دراسة أخرى إن مخففات الدم يمكن أن تساعد في تقليل شدة النتائج بين الأشخاص المصابين بـ COVID-19.
وأشارت التقارير الواردة من ووهان ، الصين ، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس
وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون جرعة كاملة من مضادات التخثر وأولئك الذين يتناولون جرعة أقل لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بنسبة 50 في المائة ، وفرصة أقل بنسبة 30 في المائة في الحاجة إلى التهوية الغازية مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون مضادات التخثر.
ولتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19 ، أوصي خبراء الصحة العامة بالابتعاد مسافة 6 أقدام عن الأشخاص خارج "الفقاعة" الخاصة بك ، لكن الخبراء يقولون إن هذا لا يكفي دائمًا.
ووفقا لموقع health يعود تاريخ قاعدة الـ 6 أقدام إلى أواخر القرن التاسع عشر ، عندما وجد عالم ألماني أن مسببات الأمراض كانت موجودة في قطرات كبيرة طردت من الأنف والفم.
ويمكن أن تؤثر الرياح والطقس على كيفية انتقال القطرات وإذا كانت الرطوبة منخفضة ، يمكن أن تتقلص القطرات الأكبر وتبقى في الهواء لفترة أطول.
وفي الأربعينيات من القرن الماضي ، مكنت التطورات في التصوير الفوتوغرافي الباحثين من التقاط صور لقطرات الزفير التي يتم رشها عندما يعطس الشخص أو يسعل أو يتحدث.
ووجدت دراسات أخرى أن الجسيمات الكبيرة سقطت بسرعة على الأرض بالقرب من الشخص الذي طردها ، مما عزز قاعدة 6 أقدام - على الرغم من قيود دقة هذه الدراسات المبكرة.
وتميل هذه الدراسات إلى تجميع قطرات الزفير في فئتين: كبيرة وصغيرة واعتقد العلماء أن القطرات الكبيرة ستسقط بسرعة على الأرض وستتبخر القطرات الصغيرة قبل أن تقطع مسافة بعيدة ، ما لم يدفعها تدفق هواء آخر.
وفي مراجعة منهجية حديثة وجدت 8 من 10 دراسات تمت مراجعتها أن قطرات الزفير يمكن أن تنتقل لمسافة تزيد عن 6 أقدام من المصابين بالعدوى ، وفي بعض الحالات تصل إلى 26 قدمًا.
تدعم الأبحاث حول فيروس كورونا المسبب لـ COVID-19 فكرة أن 6 أقدام قد لا تكون كافية دائمًا وفي إحدى الدراسات وجد الباحثون أن مسافة انتقال الفيروس قد تصل إلى 13 قدمًا في مكان آخر ، اكتشفوا ذلكفتحات تهوية متعددة في غرفة المريض.