ابتكارات للكشف عن مصابي كورونا .. أدوية تقلل خطر الوفاة بالفيروس .. ودراسة تكشف مساحة الامان الحقيقية لتجنب العدوى

ابتكار جديد للكشف عن مصابي كورونا

مساحة الامان الحقيقية لتجنب العدوى

أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب الفيروس



ووفقا لموقع healthline قال خبراء إن المزيد من الاختبارات قد تساعد في التعامل مع جائحة COVID-19





وأصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) هذا الأسبوع تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لاختبار COVID-19 الجديد الذي يسمح بقراءة النتائج مباشرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية.





وأشارت التقارير الواردة من ووهان ، الصين ، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس