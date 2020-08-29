18 رسالة من السيسي للمصريين.. تحذير من مخالفات البناء.. ورد على شائعات هدم المساجد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تتهاون في الإجراءات المتخذة لإنهاء ملف المخالفات والتعدي على الأراضي، معقبًا بانفعال: "أنا مش عارف أعمل إيه"، وحذر أنه لديه القدرة على أن يتعامل مع هذا الوضع بالقوة من خلال معدات القوات المسلحة.





وأكد أن الدولة تسير في المسار الصحيح للتنمية، ولن تسمح بالتراجع عنه، موضحًا: "اللي مش عاجبه يقولي ونعمل استفتاء".









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تعطي إنذارات مرة أخرى المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة سواء على الأراضي أو البناء، لأن الدولة أعطت مهلة 3 سنوات وبعد ذلك أعطت مهلة أخرى للتصالح 6 أشهر، مشيرا إلى الناتج الذي وصلت إليه الدولة حتى الآن هو أقل من 10% وهذا تقصير المواطنين.





وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالاسكندرية، أن الدولة في دائرة مفرغة في التعامل مع مخالفات البناء، ووجه رسالة للإعلام "آمنوا باستقرار مصر"، منوهًا ان هذا الموضوع مش مسؤولية الحكومة ولا الرئيس فقط.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تعانى من أزمات ومنها التعدى على الأراضى، بالإضافة للبناء غير المخطط .





وأوضح السيسى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، بشأن التعدى على الأراضى الزراعية ، أن طبيعته الدائمة مع المواطنين التحدث معهم فى كافة التحديات قائلا: محدش بيتكلم فى الموضوع ده علشان محدش يزعل ودى مش طبيعتى معاكم ولو قدامنا تحدى بطلعه قدامكم ".





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن محور الإسكندرية من المقرر أن يصل محافظة البحيرة.





وأوضح السيسى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أنه تم إزالة تعديات 30 مسجدا وتعديات أخرى كثيرة وكان فى المقابل ردود أفعال جاءت بعبارات تشكيك ومنها "بيهدوا الجوامع ومساجد ربنا".





واستنكر الرئيس السيسى هذه العبارات متسائلا: "إحنا بنهد المساجد علشان إحنا كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وهنبنى تانى مساجد أخرى؟!".





وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من استمرار مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، مؤكدا أنها مشكلة تمثل نفس خطر سد النهضة.





وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، إن حجم التعدي على الأراضي الزراعية زاد في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد عام 2014، بنسبة من 10% لـ 15%، موضحا أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لضبط هذا الموضوع سواء البناء بدون ترخيص أو التعدي الأراضي الزراعية.





وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القنوات المسيئة للنظام والتى تخاطب متابعيها بعبارات لا ترضى الله، ومنها ما يتعلق بهدم المساجد قائلا: "يا رب تبقوا زينا فى انكم تعملوا حساب ربنا، أنتم بتدمروا الشعوب والأمم وتضيعوها وجايين بتتكلموا علينا واحنا بنبنى ونعمر".





واستنكر الرئيس السيسى هذه العبارات متسائلا: "إحنا بنهد المساجد علشان إحنا كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وهنبنى تانى مساجد أخرى".

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشككين في المشروعات القومية، مؤكدا أنه في كل مشروعاتنا القومية سنجد تشكيكا وعناصر مسيئة تتحدث عن المشروعات بشكل سلبي، وفي ظل إنشاء المشروعات "كانوا بيقولوا بـ يهدوا مساجد ربنا".





وقال «السيسي» "أقسم بالله أن الهدف الأساسي من كل هذه المشروعات هو مصلحة الكل وتسهيل الحركة للمواطنين".





وأضاف الرئيس السيسي، أن القنوات المسيئة تخرج بكلام افتراء وأكاذيب لا ترضي الله عز وجل ولكنهم لا يعرفون الله، مضيفا أننا كنا نُعاير بفقرنا بسبب مشاهد العشوائيات، أما الآن فنفتتح المشروعات وسعداء.





وأكد السيسي، إنه يستفيد بكل التفاصيل التي يتم عرضها خلال المؤتمرات والافتتاحات المتتالية التي تقوم بها الدولة، وهذا لاطلاع كل المواطنين بالارقام والادلة على مجهودات الدولة المصرية.





وتابع، : "مفيش حد في العالم كله بيقعد يعمل كده ويفتتح مشروعات ويتكلم مع الشعب والوزراء بالطريقة ديه".





وأشار إلى أن الهدف من تلك المؤتمرات هي مشاركة المواطن كل التفاصيل وخطط العمل والاستراتيجيات للدولة، وايضًا لمعرفة ما تواجه الدولة من تحديات.





وعلق الرئيس على الأرقام الضخمة للمشروعات التي يتم تنفيذها، قائلا إن الدولة لديها خياران "يا نعمل، يا منعملش"، موضحا أن الحل الوحيد حاليا لتنفيذ المشروعات والنهوض بالدولة هو الاقتراض.





وأضاف السيسي، أثناء افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، أن مصر لن تستطيع أن توقف الاقتراض، لحين إتمام مشروعاتها، وذلك لتحسين الناتج القومي، وجعل المصريين في الحدود الآمنة.





وأوضح ، أن أزمة كورونا لم تؤثر على الشعب المصري فقط، بل على العالم كله، وبالأخص الاقتصاد العالمي.





ووجه الرئيس ، رسالة للمصريين، قائلا "يا جماعة منبقاش عايزين نعمل دا كله من تطوير لمصر وتحملونا بأعباء إحنا لا قبل لنا بها ومش طاقتنا".





وقال "أقسم بالله أن الهدف الأساسي من كل هذه المشروعات هو مصلحة الكل وتسهيل الحركة للمواطنين".





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، إن هناك أكثر من 20 ألف طالب مصري يتلقون تعليمهم خارج البلاد، ليفاجئه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسأله: "قولي بيتكلفوا كام عشان الناس تسمع"، ورد عليه الوزير قائلا إن ما يقرب من 20 مليار جنيه تصرف على التعليم بالخارج من قبل أبنائها.





وأضاف الرئيس السيسي، : "جامعتنا بتخرج عشرات الآلاف من الخريجين ولكن ليس كلهم لهم علاقة بسوق العمل"، موضحًا أن الدولة عملت على أن تدخل كل العلوم الجديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.





وانفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء بسبب المخالفات والتعديات التي تحدث رغم توجهات الدولة وإنذارتها المتكررة للمخالفين، معقبًا: "انا مش عارف اعمل ايه انا تعبت".





وتابع: إذا استدعى الأمر هنزل القوات المسلحة كلها بمعداتها لهدم كل المخالفات في كل قرى مصر.





واضاف : "لو البلد ممشيتش مظبوط يببقى اسيب مكانى وامشى من هنا"، مضيفًا "اي حد تاني يجي بقى يضيعها او يخربها زي ما انتوا عايزين كده".





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من التصدي للتعديات على الأراضي خاصةً أنها قضية دمار وخراب للدولة.





وأضاف "أنا بكرر كلامى للمرة الرابعة كفاية كده تعديات فى بلادنا، ولن أسمح باستمرار هذا الأمر"





وأكد الرئيس أن الدولة المصرية ليست ضد مصالح الشعب، موضحا ضرورة أن يربط الشعب بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة.

وأوضح أن المصريين عزموا منذ 6 سنوات على بناء الدولة المصرية بمساندة جميع الأطراف، متابعا "قولتلكم إننا هنبنيها مع بعض".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا جادين فى حلمنا لبلدنا، وعلشان يبقى عندنا منظومة كلفتنا كتير أوى".





وتحدث الرئيس السيسي، عن مخالفات البناء: "لما تبنى طب انت معاك رخصة لكدا؟ طب دى أرضك؟"، موضحا أنه "الآن لدينا منظومة وتلك المنظومة تستطيع أن تتابع العمل على مدى عشر سنوات سابقة".





وقال ، إنه حتى وهو قادم بطائرته لحضور فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظ الإسكندرية وجد الكثير من المخالفات، معقبًا: "والله لازال لحد دلوقتي وانا بتكلم في ناس بتتعدى وبتبني، فيه إيه بتعملوا كده ليه"