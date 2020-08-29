بعد فرض رسوم على الراسبين .. أساتذة الجامعات لـ صدى البلد : قرار جيد لوقف استهتار الطلاب

حالة من الجدل اثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي ، إن الطلاب الراسبين بالجامعات سيتم فرض رسوم عليهم إذا لم يكن لديهم عذر مقبول لانه لم يتقدم للامتحان ، حيث قالت الوزارة أن الطالب إذا أراد عدم الدفع في السنوات القادمة عليه النجاح في الامتحانات وهذا سيتم تطبيقه العام المقبل.





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وقد وافقت الحكومة على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.

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وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.





وفي هذا الاطار ، قام موقع صدى البلد بإستطلاع آراء عدد من اساتذة الجامعات حول فكرة فرض رسوم على الطلاب الراسبين .





‎فمن جانبه .. قال الدكتور محمد حسن عبد العظيم عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أن فكرة فرض رسوم على الطلاب الراسبين تعتبر خطوة ممتازة ، لان هناك عدد كبير من الطلبة مستهترة فى حياتها العلمية .





وأوضح عبد العظيم في تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن هذا القرار سيكون دافعا لهؤلاء الطلاب ، حتى يجتهدوا فى تخصصاتهم الدراسية سواء فى الكليات العلمية او النظرية .





‎ومن جانبه ، اوضح الدكتور جمال صيام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، أن فرض رسوم على الطلاب الراسبين سيكون له اثر ايجابى وآخر

‎سلبى.

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وأكد أن الاثر الايجابى سيتمثل في إلتزام الطلاب بالدراسة ، ورسوخ احساس المسؤلية لديهم تجاه دراستهم ، كما سيجعلهم حريصين على الاهتمام بها بشكل افضل وهو الامر الذي لن يتسبب اهدار اموال الدولة التى يتم منحها لطلاب الجامعات .





‎وأضاف قائلا : اما الاثر السلبى ، فيكمن في وجود بعض الطلاب الذين يعانون من سوء ظروفهم المادية ، مشيرًا إلى أن هذه الظروف هي التي تؤدي بهم الى الرسوب ، وبناءا عليه سيكون من الصعب عليهم أن يتحملوا مشقة دفع رسوم اضافية نظير وقوعهم في فخ الرسوب بشكل غير مقصود.





‎وعلى جانب آخر .. اكد الدكتور احمد عطية عميد كلية الصيدلة السابق بجامعة القاهرة ، ان هذا القرار سليم بنسبة 100% ، لان عدد كبير من الطلاب لا تعرف المبالغ التى تمنحها الدولة لهم من اجل الحصول على مجانية التعليم.





وعبر عطية عن استياءه الشديد من حالة الاستهتار التي تصيب عددا من الطلاب الذين يتعمدون الرسوب أكثر من مرة في الكلية ، دون تقدير لحجم الاموال التي تنفقها الدولة عليه طوال فترة وجوده في الكلية.





وقال عطية : إن فرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات ، سوف يحث الطالب على الالتزام والنظر الى مستقبله الدراسي بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.





وفي الاطار نفسه ، أكد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق سابقا ، أن قرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين هو قرار هام جدا فى هذة الايام لجعل الطالب حريص على دراسته.





وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الغير قادرين او من لديهم ظروف خارجة عن ارادتهم تتسبب في رسوبهم ، فعليهم أن يقدموا عذرهم للجامعة لاعفاءهم من دفع رسوم الرسوب لنكون بذلك قد حقننا الهدف من القرار.





وكان قد قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان مجانية التعليم لابد أن يتم منحها لمن يستحقها ، وليس للراسبين.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن رسوب الطالب في الأعوام الدراسية يعني تفريطه في حقه بمجانية التعليم.





وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا تمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.





ولفت وزير التعليم العالي ، إلى أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين، ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن فرض رسوم علي الطلاب الراسبين ليس له أي هدف مادي، مشيرا إلى أن التعليم مجاني لكن الرسوب غير مجاني.





وأشار إلى أن مجانية التعليم ليست كفالة مدي الحياة، موضحا أنه يجوز لرؤساء الجامعات منح اعفاءات في رسوم رسوب الطلاب.





وأكد وزير التعليم العالي أن غياب الطالب عن امتحانه نتيجة لعذر قهري لا ينطبق عليه قرار فرض رسوم الراسبين.