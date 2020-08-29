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منوعات

شاهد رد فعل الطبيعة على عريس يسخر من أحداث 2020 .. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعريس أقام حفل زفافه في مكان مفتوح، وقال لزوجته إن 2020 كانت سنة صعبة للغاية بل إنها كانت سيئة للغاية و لكنه لم يتوقع رد الطبيعة على ما قاله . 

وحسب ما ظهر في الفيديو، استمر العريس في الحديث بطريقه سيئة عن عام 2020، ولكنه ذهل هو زوجته والحاضرين للزفاف عندما شاهد البرق يضرب مكان الاحتفال وكأنه رد الطبيعة على السخرية من ايام هذا العام . 

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث قام شقيق العريس بتصوير تلك اللقطة المرعبة و ظهر صوته خلال الفيديو و هو يقول: " ياللهول ، يبدو ان الطبيعة تبدي إعتراضها " . 

وظهرت العروس في الفيديو و هي في حالة ذهول و فمها مفتوح مما حدث فوق رأسها بعد ان إنتهى زوجها من الحديث . 
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