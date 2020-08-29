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أخبار العالم

وزارة التعليم الإماراتية توجه نداء عاجلا لـ أولياء الأمور

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:49 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم الإماراتية
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محمود نوفل
دعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم " السبت "  الي تقليل حمل المستلزمات الدراسية للطلاب مثل حمل حقيبة صغيرة للحاسوب المحمول والوجبة الغذائية.

يأتي ذلك وفق بروتوكولات وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

كما حثت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " أولياء الأمور الي ضرورة  أن تكون الحقيبة المدرسية مصنوعة من الجلد أو البلاستيك ليسهل تعقيمها.

جدير بالذكر ان العام الدراسي الجديد في الإمارات ينطلق بداية من الغد الأحد 30 اغسطس وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الإماراتية في وقت سابق.

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