رابط نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2020.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي:

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من جميع محافظات الجمهورية والراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.

وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى عدد 6652 طالبا وأدى امتحان القبول الإلكتروني عدد 3700 طالبا فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.