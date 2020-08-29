AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رابط نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:48 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة  مطروح للعام الدراسي 2021/2020.
 
ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي: 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من جميع محافظات الجمهورية والراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.
 
وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى عدد 6652 طالبا وأدى امتحان القبول الإلكتروني عدد 3700 طالبا فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.
 
وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال السادة الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل .. فتح باب التقدم لقبول الطلاب بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

فتح التقدم للمدرسة النووية بالضبعة غدا لمدة 10 أيام ..تعرف على الشروط

وزير التعليم يكشف الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

وزير التعليم يوضح إجراءات التقدم لاختبارات القبول في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

وزير التعليم يوضح المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة 2021

ترشيحاتنا

هخلي الجيش ينزل .. ولو البلد ممشيتش مظبوط هسيب مكاني ..15 تصريحا قويا للرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الرئيس السيسي يشهد افتتاح بشاير الخير 2 بالمرحلة الثانية وطريق أبو قير

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

المؤبد لمدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال نفوذه

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر فستان وحقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور

9 نصائح من هاني الناظر لمواجهة الموجة الحارة المقبلة

أعمال الشغب تندلع في السويد بسبب حرق متطرف دانماركي للمصحف الشريف | صور