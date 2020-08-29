نتوقع المزيد| الري السودانية: ارتفاع قياسي في مناسيب مياه النيل

قالت وزارة الري السودانية، اليوم السبت، إن مناسيب النيل واصلت ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباس وسجلت في محطة الخرطوم اليوم ١٧.٤٨ مترا وهو رقم أعلى ٢٢ سم من أعلى رقم مسجل(١٧.٢٦ متر)، وفي شندي ١٨.٠٦ مترً ليقترب من أعلى رقم مسجل ١٨.٠٧ مترً.





وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الفيضانات تتوقع أن يصل المنسوب في الخرطوم غدا الأحد ١٧.٥١ مترً ليرتفع يوم بعد غد الإثنين الى ١٧.٥٣ متر.





وحذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية من تواصل إرتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقام غير مسبوقة، مشيرة الى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أشارت الى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الازرق في أيام 26 27، و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الإثيوبية ليوم غد الأحد، ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب.









وأكدت لجنة الفيضانات أن محطة مدني سجلت اليوم ٢٠.٥٣ متر، وتوقعت أن تسجل غدا الأحد ٢٠.٥٧ متر وبعد غد الإثنين ٢٠.٥٩ متر، فيما سجلت محطة شندي اليوم ١٨.٠٥ متر لترتفع غدا الأحد الى ١٨.٠٦ وتلامس بعد غد الإثنين ١٨.٠٧ متر وهو أعلى رقم مسجل، وسجلت محطة عطبرة اليوم ١٦.٤٤ متر ومن المتوقع ان تسجل غدا الأحد ١٦.٤٧ متر، بينما سجل قطاع: سد مروي-الدبة إنخفاضًا (في حدود 14 سم).





ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.