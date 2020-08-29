مظاهرات في ألمانيا ضد قيود فيروس كورونا.. والحكومة تحذر.. فيديو

،





وحسب ما ورد عن وكالة "رويترز"، فإن الشرطة الألمانية واجهت الإحتجاجات اليوم ، بحزم و شدة ، و عللت تعاملها مع المتظاهرين؛ بأنهم لم يتبعوا الإجراءات الوقائية و لم يرتدوا الكمامات .





وعلقت الحكومة الألمانية على ما قامت به الشرطة ، بأن الحكومة تمر بمحنة و هي فيروس كورونا ففرض العقوبات على المخالفين ضرورة لتجنب تفشي فيروس كورونا مرة آخرى في ألمانيا ، خاصة أن الفترة الاخيرة زادت الإصابات مرة أخرى في أوروبا بعد أن ظن الجميع أن الكابوس انتهى .





وعلقت المستشارة الأالمانية أنجيلا ميركل ، ان ما تمر به ألمانيا الآن فترة عصيبة و على الجميع إحترام القوانين و الإجراءات الإحترازية " .





جدير بالذكر أن ألمانيا منعت التظاهرات و الإحتجاجات و اي تجمعات في الشوارع بأمر قضائي ، و لكن أعطت إحدى المحاكم الضوء الاخضر في الاسبوع الماضي بعودة التظاهرات .

خرج الشعب الألماني في برلين، في احتجاجاتاليوم؛ بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبعها الحكومة الألمانية حاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا مرة آخرى .