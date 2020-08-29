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منوعات

مظاهرات في ألمانيا ضد قيود فيروس كورونا.. والحكومة تحذر.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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مريم صليب
خرج الشعب الألماني في برلين، في احتجاجات، اليوم؛ بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبعها الحكومة الألمانية حاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا مرة آخرى . 

وحسب ما ورد عن وكالة "رويترز"، فإن الشرطة الألمانية واجهت الإحتجاجات اليوم، بحزم و شدة، و عللت تعاملها مع المتظاهرين؛ بأنهم لم يتبعوا الإجراءات الوقائية و لم يرتدوا الكمامات . 

وعلقت الحكومة الألمانية على ما قامت به الشرطة ، بأن الحكومة تمر بمحنة و هي فيروس كورونا ففرض العقوبات على المخالفين ضرورة لتجنب تفشي فيروس كورونا مرة آخرى في ألمانيا ، خاصة أن الفترة الاخيرة زادت الإصابات مرة أخرى في أوروبا بعد أن ظن الجميع أن الكابوس انتهى . 

وعلقت المستشارة الأالمانية أنجيلا ميركل ، ان ما تمر به ألمانيا الآن فترة عصيبة و على الجميع إحترام القوانين و الإجراءات الإحترازية " . 

جدير بالذكر أن ألمانيا منعت التظاهرات و الإحتجاجات و اي تجمعات في الشوارع بأمر قضائي ، و لكن أعطت إحدى المحاكم الضوء الاخضر في الاسبوع الماضي بعودة التظاهرات .
 
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