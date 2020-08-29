ركلات المعاناة الترجيحية.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين ليفربول وآرسنال فى الدرع الخيرية

أنتهي الوقت الأصلي من مباراة ليفربول ونظيره أرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1، من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية، على أرضية ملعب "ويمبلي".





واتجهت المباراة الآن إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواطا إضافية.





جاء الهدف الأول في الدقيقة 14، من تسديدة رائعة من بيير إيميريك أوباميانج، من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار ، سكنت أقصى يسار المرمى بشكل رائع.

