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السجيني: حديث الرئيس اليوم عن ملف التصالح في مخالفات البناء جاء من القلب.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:07 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
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إبراهيم القادري
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إن الرئيس السيسي اليوم تحدث عن رؤية اعادة النسق العمراني إلى الوحدات المحلية، وقام بمقارنة مصر سابقا، ومصر في الوضع الحالي.


واضاف احمد السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن حديث الرئيس اليوم يجب أن يؤخذ بمجمله، ولا يجب ان يستقطع منه، حيث وجه العديد من الرسائل اليوم إلى جموع المصريين.


واوضح أحمد السجيني ، أن الرئيس وجه كلمة الى المحافظين، وقال لهم: "جمدوا قلوبكم وخلصولنا ملف التصالحات "، واكد على وجود اجراءات ميسرة للناس؛ للانتهاء من ملف المصالحات.

وأشار إلى أن الملف العمراني يتضمن "التخطيط، وتشكيل الوعي، وتشكيل الثقافة، والردع لمن يخالف الأمر ويتعدى عل أراضي الدولة".


ونوه إلى أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين إلى إمكانية تسهيل إجراءات التصالح، مؤكدا أن حديث الرئيس اليوم كان من القلب.
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