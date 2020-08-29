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محافظات

محافظة السويس: مراجعة فتح جميع الجراجات أسفل الأبراج

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:26 م
مراجعة فتح جميع الجراجات
مراجعة فتح جميع الجراجات أسفل الأبراج
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حسن غنيمة
تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من شوارع حي فيصل للوقوف علي الطبيعة لتحديد الأكثر احتياجا لأعمال الرصف والتطوير.

وشدد على علي النظافة العامة وإزالة الاشغالات المنتشرة بالشوارع للحفاظ علي الشكل العام للحي ، ومؤكدا علي حي فيصل ومديرية الطرق وجهاز التجميل بسرعة اعداد تقرير كامل عن هذه الشوارع وبعض الحدائق العامة التي تحتاج الي تطوير وصيانة لعرضها علي محافظ السويس .

وكما قام نائب المحافظ بجولة لمنطقة المحروسة والملاحة الجديدة لمتابعة اعمال التطوير والرصف بشارع المدينة الرياضية والملاحة الجديدة وميدان المحروسة .

وكلف نائب المحافظ ادارة مرور السويس بالزام السيارات بالوقوف صف واحد موازي للرصيف، ومنع السيارات من الوقوف بشكل عشوائي بمنطقة المحروسة والملاحة وكلف رمضان مسئولي حي السويس، بمراجعة فتح جميع الجراجات الموجودة اسفل الأبراج، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين .

 رافق نائب المحافظ في الجولة كلا من عبد الصمد احمد مدير عام الإسكان وفاتن ابراهيم رئيس حي فيصل وامل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة مدير جهاز التجميل ومنير كامل ومحمد حسن مديرا جهاز النظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق  وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس  وغريب شحاته مساعد رئيس حي فيصل  والإدارات الهندسية بحي فيصل وحي السويس وإدارة المرور والشعبة الهندسية  والشركات المنفذة .
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