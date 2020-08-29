محافظة السويس: مراجعة فتح جميع الجراجات أسفل الأبراج

تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من شوارع حي فيصل للوقوف علي الطبيعة لتحديد الأكثر احتياجا لأعمال الرصف والتطوير.





وشدد على علي النظافة العامة وإزالة الاشغالات المنتشرة بالشوارع للحفاظ علي الشكل العام للحي ، ومؤكدا علي حي فيصل ومديرية الطرق وجهاز التجميل بسرعة اعداد تقرير كامل عن هذه الشوارع وبعض الحدائق العامة التي تحتاج الي تطوير وصيانة لعرضها علي محافظ السويس .





وكما قام نائب المحافظ بجولة لمنطقة المحروسة والملاحة الجديدة لمتابعة اعمال التطوير والرصف بشارع المدينة الرياضية والملاحة الجديدة وميدان المحروسة .





وكلف نائب المحافظ ادارة مرور السويس بالزام السيارات بالوقوف صف واحد موازي للرصيف، ومنع السيارات من الوقوف بشكل عشوائي بمنطقة المحروسة والملاحة وكلف رمضان مسئولي حي السويس، بمراجعة فتح جميع الجراجات الموجودة اسفل الأبراج، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين .



