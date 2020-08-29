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أخبار العالم

على متن مركب.. شاكيرا تقضي إجازتها الصيفية

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:08 م
شاكيرا
شاكيرا
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محمد بدران

نشرت النجمة العالمية شاكيرا زوجة نجم برشلونه بيكيه صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت شاكيرا على متن مركب اثناء قضاء إجازتها الصيفية في البحر نالت إعجاب متابعيها.

أبلغ رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة ثنائي البلوجرانا جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس باستمرارهما مع الفريق، خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن كومان تحدث مع بيكيه وأبلغه باستمراره مع الفريق الموسم المقبل، كما أخبر بوسكيتس باستمراره مع الفريق، ولكنه قد يجلس احتياطيا.

ووفقا لتقارير إسبانية، فإن كومان تواصل هاتفيًا مع عدد من لاعبي برشلونة، أمس، الإثنين، وهم لويس سواريز وأرتور فيدال وإيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي،  وأبلغهم أنهم ليس ضمن خططه للموسم المقبل.

وفشل برشلونة تحت قيادة مدربه السابق كيكي سيتين، في التتويج بأي بطولة هذا الموسم سواء محليًا أو قاريا.


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Shaka shaka!! 🤟🤟

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