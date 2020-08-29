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أخبار العالم

تنحي قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:59 م
تفجيرات مرفأ بيروت
تفجيرات مرفأ بيروت
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محمود نوفل
أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن تنحي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات  عن التحقيق في انفجار المرفأ.

وكانت  صحيفة لبنانية كشفت أن التحقيقات في قضية تفجيرات مرفأ بيروت التي يتولي التحقيقات فيها فرع المعلومات العسكري اللبناني بالتعاون مع الـ"إف بي آي"توصلت إلى ثلاث خلاصات.

وذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية ان جهات التحقيقات وبعد دراسة متأنية لبيانات الكاميرات والإستجوابات قد توصلوا إلي انه لا اعتداء اسرائيليّا لا بحرا ولا جوا و لا شحنة سلاح لـ"حزب الله" في المرفأ هو السبب بالإضافة الي ان الانفجار هو نتيجة تولد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت الى الانفجار الذي تصاعد تدريجًا بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخل العنبر من نيترات وتنر ومفرقعات.

وذكرت الصحيفة اللبنانية ان المحقق العدلي فادي صوان اتبع ثلاث مسارات في التحقيق: المسار الأول، التحقيق مع الموقوفين الذين تم توقيفهم بأمر النيابة العامة التمييزية والثاني، إدخال عناصر جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين والثالث، التحقيق مع وزراء الوصاية.

وتوقعت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن ملف تفجيرات مرفأ بيروت سيستغرق مدة لاتقل عن سنة في المجلس العدلي لصدور القرار الظني وتسطير الاتهامات.

وكشفت الصحيفة أنّ التقرير النهائي للتحقيق حول شكل الانفجار يثبت أنّ قوة الانفجار كانت بشكل دائري، لكنّ نصفه اصطدمَ بالبحر والنصف الآخر اصطدمَ ربعه باليابسة، ما أدى إلى الدمار الذي ظهر في منطقة الدائرة الأولى الاشرفية، المدوّر، مار مخايل والجميزة، والربع الثاني اصطدم بالاهراءات.

كما بينت المصادر، أنّ أقل من 2000 طن من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت، وأنه بين 700 إلى 1000 طن من هذه المواد التي كانت مخزّنة لم تنفجر، وقد توصّل التحقيق حول هذه النقطة بالذات إلى احتمالين: الأول، أنّ هناك من كان يسرق هذه المواد ويبيعها. والثاني، أنّ هذه الكمية احترقت لكنها لم تنفجر نتيجة خلل في الصلاحية، خصوصًا انّ الاحتمال أكبر أن تكون الفجوة الموجودة في العنبر 12 مُستحدثة.
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