تعرف على مصاريف كلية تجارة إنجليزى وشروط الالتحاق بها

كلية تجارة جامعة القاهرة , قيمة مصاريف كلية التجارة قسم اللغة الانجليزية التي تبلغ ١٨ ألف جنيها، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم هو ٢٠٠٠ طالب أعلن الدكتور محمد حسن محمد عميد, قيمة مصاريف كلية التجارة قسم اللغة الانجليزية التي تبلغ ١٨ ألف جنيها، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم هو ٢٠٠٠ طالب





وأضاف عميد الكلية خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك شروط يجب أن تتوافر للإلتحاق بالكلية أهمها ان يكون الطالب حاصل على تنسيق جامعة القاهرة .









وأوضح د.محمد أن الطالب يجب عليه أن يجتاز 80% فيما أكثر فى مادة اللغة الانجليزية , بالاضافة الى التنسيق الداخلى لجامعة القاهرة الذى يعتبر من اهم الشروط التى تجعل الطالب يلتحق بقسم اللغة الانجليزية .





أكد ان مصاريف برنامج اكتوارى , والذى يعتبر من اهم الاقسام بكلية التجارة , 55 الف جنيها ويتم قبول 300 طالب فقط ولا يزداد عن هذا



