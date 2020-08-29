AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على مصاريف كلية تجارة إنجليزى وشروط الالتحاق بها

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
أعلن الدكتور محمد حسن محمد  عميد كلية تجارة جامعة القاهرة , قيمة مصاريف كلية التجارة قسم اللغة الانجليزية التي تبلغ ١٨ ألف جنيها، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم هو ٢٠٠٠ طالب

وأضاف عميد الكلية خلال  تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك شروط يجب  أن تتوافر للإلتحاق بالكلية أهمها ان يكون الطالب حاصل على تنسيق جامعة القاهرة .


وأوضح د.محمد أن  الطالب يجب عليه أن يجتاز 80% فيما أكثر فى مادة اللغة الانجليزية , بالاضافة الى التنسيق الداخلى لجامعة القاهرة الذى يعتبر من اهم الشروط التى تجعل الطالب يلتحق بقسم اللغة الانجليزية . 

أكد  ان مصاريف برنامج اكتوارى , والذى يعتبر من اهم الاقسام بكلية التجارة , 55 الف جنيها ويتم قبول 300 طالب فقط ولا يزداد عن هذا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط نظام الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس انجليزى

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس...السبت المقبل.. جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الالتحاق بكلية التجارة 2020 /2021

جامعة عين شمس في أسبوع.. تفاصيل الالتحاق بكلية التجارة 2020 /2021.. وشروط الدراسة بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو

تنسيق 2020.. جامعة عين شمس تعلن شروط القبول والالتحاق بالبرامج الجديدة

ترشيحاتنا

دينا الشربيني تتعرض للهجوم بسبب صورتها مع عمرو دياب

الخال الندل.. عامل يتعدي جنسيا على طفلة شقيقته والجنايات تؤجل محاكمتة إلى أكتوبر

السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

أول تعليق من السودان على أنباء قطع المساعدات الأمريكية عن إثيوبيا

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها