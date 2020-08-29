AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنز معلومات.. فؤاد علام: سقوط الإرهابي محمود عزت سيؤدي لانهيار التنظيم الدولي للإخوان.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:32 م
فؤاد علام
فؤاد علام
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ، إن القبض على الارهابي محمود عزت أصاب الجماعة الإرهابية وعناصرها بصدمة .

وأضاف فؤاد علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الارهابي محمود عزت كنز معلومات عن الجماعة الإرهابية والمسئول عن إدارة الإخوان في الخارج والداخل .

وأوضح فؤاد علام ، إن المعلومات التي سيتم الحصول عليها من الارهابي محمود عزت ستكشف عدة مخططات لا تخص مصر وحدها ولكن الدول العربية ايضا .

وتابع : الارهابي محمود عزت سيكون مجبرا على الاعتراف بجرائمه والإدلاء بالمعلومات حول التنظيم بسبب الأحكام الصادرة ضده .

واستكمل : محمود عزت يستخدم شفرات معينة في التواصل مع العناصر الإخوانية والإرهابية في الخارج .

واكد ان القبض على الارهابي محمود عزت سيؤدي إلى انهيار في التنظيم الدولي للجماعة الارهابية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: محمود عزت مستودع معلومات عن الجماعة الإرهابية ونشاطها

برلمانية: القبض على الإخواني محمود عزت ضربة في مقتل للتنظيم الإرهابي

بعد القبض على محمود عزت.. برلمانيون: الدولة تلاحق الإرهاب في الداخل.. وتتابع تحركات الإخوان بالخارج لمكافحة داعميهم بمصر

منير أديب: محمود عزت كنز معلومات وسقوطه يحد من الإرهاب..فيديو

أنيسة حسونة: القبض على محمود عزت ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية والتنظيم الدولي

الإرهابي محمود عزت في قبضة الدولة.. وبرلمانيون: أكبر هزيمة للتنظيم الدولى للإخوان و صفعة قوية لدول تؤوى وتشجع وتسلح وتمول الجماعات المتطرفة

ترشيحاتنا

رقم خرافي.. سعر فستان وحقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول الدرع الخيرية

رد فعل محمد صلاح بعد خسارة لقب الدرع الخيرية للعام الثاني على التوالي|شاهد

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها