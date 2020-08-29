كنز معلومات.. فؤاد علام: سقوط الإرهابي محمود عزت سيؤدي لانهيار التنظيم الدولي للإخوان.. فيديو

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ، إن القبض على الارهابي محمود عزت أصاب الجماعة الإرهابية وعناصرها بصدمة .
وأضاف فؤاد علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الارهابي محمود عزت كنز معلومات عن الجماعة الإرهابية والمسئول عن إدارة الإخوان في الخارج والداخل .
وأوضح فؤاد علام ، إن المعلومات التي سيتم الحصول عليها من الارهابي محمود عزت ستكشف عدة مخططات لا تخص مصر وحدها ولكن الدول العربية ايضا .
وتابع : الارهابي محمود عزت سيكون مجبرا على الاعتراف بجرائمه والإدلاء بالمعلومات حول التنظيم بسبب الأحكام الصادرة ضده .
واستكمل : محمود عزت يستخدم شفرات معينة في التواصل مع العناصر الإخوانية والإرهابية في الخارج .
واكد ان القبض على الارهابي محمود عزت سيؤدي إلى انهيار في التنظيم الدولي للجماعة الارهابية .