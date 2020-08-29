نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. التعليم : معظم قائمة الأوائل "بنات"

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اعتماد واعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.





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وقال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ستصدر وزارة التربية والتعليم ، بيانا اعلاميا عن نسب النجاح في الشهادات المختلفة للدبلومات الفنية ، وسيعلن في هذا البيان قائمة اوائل الدبلومات الفنية والدرجات التي حصلوا عليها .





وأضاف نائب وزير التعليم قائلا : أن عدد اوائل الدبلومات الفنية 2020 ، اقل قليلا من العام الماضي ، مشيرًا إلى أنه بالطبع البنات مكتسحات بقائمة اوائل الدبلومات الفنية 2020 .





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ، اقل بعض الشيء من نسب العام الماضي







