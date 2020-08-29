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تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. التعليم : معظم قائمة الأوائل "بنات"

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:34 م
نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اعتماد واعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

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وقال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ستصدر وزارة التربية والتعليم ، بيانا اعلاميا عن نسب النجاح في الشهادات المختلفة للدبلومات الفنية  ، وسيعلن في هذا البيان قائمة اوائل الدبلومات الفنية والدرجات التي حصلوا عليها .

وأضاف نائب وزير التعليم قائلا : أن عدد اوائل الدبلومات الفنية 2020 ، اقل قليلا من العام الماضي ، مشيرًا إلى أنه بالطبع البنات مكتسحات بقائمة اوائل الدبلومات الفنية 2020 .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ،  اقل بعض الشيء من نسب العام الماضي 


ومن المقرر أن يتم تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.


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ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020:
- ادخل على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 
- اضغط على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية التي من المقرر أن تظهر خلال ساعات
- اختر النوعية (دبلوم صناعي - دبلوم زراعي - دبلوم فندقي- دبلوم تجاري - تعليم مزدوج.. إلخ)
- أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح
- اضغط على عرض النتيجة
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