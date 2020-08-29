صحة دمياط توجه نصائح مهمة للمخالطين لمصابي كورونا

وأشار الى ان هناك مبدا لابد وان نعمل به وهو ان ( الوقايه خير من الكورونا ) فلابد وان يحرص الانسان على الوقاية من عدوى هذا الفيروس اللعين.

اكد الدكتور احمد عريف مدير ادارة التثقيف الصحى بدمياط ، انه مع الاستشعار بموجه ثانية من فيروس كورونا المستجد وتشابه الاعراض يجب الاخذ بالحذر الشديد في التعامل مع المخالطين لاى حالات مصابة بفيروس كورونا وحماية النفس حيث ان المخالطين في تلك الفترة زاد عددهم.

وشرح عريف، طرق الوقاية وهى ، غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل والا يشارك المخالط الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.





وتابع ، بضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح ، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل ، والحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل من أفراد الأسرة.





وأضاف ، بان يجب على المخالط ان يحرص على الراحة ويحافظ على نظام غذائي متوازن بدون دهون أو زيوت أو سكر وشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.





وأوضح ،بانه يجب ان يتجنب الإستخدام المفرط أو غير المناسب للمضادات الحيوية ومراقبة درجة حرارتك كل 8 ساعات.