AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة دمياط توجه نصائح مهمة للمخالطين لمصابي كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:02 م
التوعية من مخاطر
التوعية من مخاطر كورونا
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت ادارة التثقيف الصحى التابعه لمديرية الصحة بدمياط ، في بيان صادر عنها اليوم، بعض النصائح المهمة للمخالط لحالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد-١٩ ).

اكد الدكتور احمد عريف مدير ادارة التثقيف الصحى بدمياط ، انه مع الاستشعار بموجه ثانية من فيروس كورونا المستجد وتشابه الاعراض يجب الاخذ بالحذر الشديد في التعامل مع المخالطين لاى حالات مصابة بفيروس كورونا وحماية النفس حيث ان المخالطين في تلك الفترة زاد عددهم.

أقرا أيضا:


وأشار الى ان هناك مبدا لابد وان نعمل به وهو ان ( الوقايه خير من الكورونا ) فلابد وان يحرص الانسان على الوقاية من عدوى هذا الفيروس اللعين.

وشرح عريف، طرق الوقاية وهى ، غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل والا يشارك المخالط الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.

وتابع ، بضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح ، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل ، والحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل من أفراد الأسرة.

وأضاف ، بان يجب على المخالط ان يحرص على الراحة ويحافظ على نظام غذائي متوازن بدون دهون أو زيوت أو سكر وشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.

وأوضح ،بانه يجب ان يتجنب الإستخدام المفرط أو غير المناسب للمضادات الحيوية ومراقبة درجة حرارتك كل 8 ساعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 3 أسابيع..صحة بنى سويف : توزيع الأدوية والمستلزمات على11 ألفا و297 من المخالطين لحالات كورونا

بعد فتح المقاهي والكافيهات.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا في أماكن التجمعات؟

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمي نفسك خلال جائحة كورونا؟

احذرها.. خرافات عن طرق العناية بالسيارة وتنظيفها

كورونا لسة موجودة.. رسائل تحذيرية من صحة دمياط للمواطنين

أكثر نشاطا أثناء النوم.. معلومات لا تعرفها عن مخك

ترشيحاتنا

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. التعليم : معظم قائمة الأوائل "بنات"

دعاء الرسول عند الإفطار.. يستحب ترديده لصائمي عاشوراء

بعد وفاة بطل فيلم Black Panther به.. كل ما تود معرفته عن سرطان القولون

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. هبة مجدي تبهر متابعيها بالكاجوال.. شاهد

بفستان مكشوف.. ريم سامي بإطلالة مثيرة للجدل من إجازتها الصيفية

بعد وفاة بطل فيلم Black Panther به.. كل ما تود معرفته عن سرطان القولون