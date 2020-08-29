بعد شهر من البحث.. العثور على جثث ضحايا التنقيب عن الآثار بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان مساء اليوم السبت بعد مرور حوالى شهر، من العثور على جثث الضحايا الثلاثة الذين لفظوا أنفاسهم بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بكيما فى مدينة أسوان، حيث إنه نظرًا للمدة التى استغرقوها أدت لتحليل بعض الأجزاء فى أجسامهم وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة.





وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان إخطارًا بنجاح الأجهزة الأمنية فى استخراج من 3 جثث لأشخاص هم: ''محمود. ر. م''، و''محمد. ه. ا'' وثالث مجهول الهوية، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الحدود فى أسوان، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.









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وكانت منطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، شهدت حادثا بشعا، لقى إثره 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، أثناء محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالمنطقة.





وتلقى وقتذاك مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الاثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، ووجه بتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



