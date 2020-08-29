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جيشي وشرطتي جابولي حقي.. زوجة الشهيد عادل رجائي عن ضبط محمود عزت: وكأن ربنا بيطبطب على قلبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علقت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد اللواء عادل رجائي، على خبر القبض على القيادي الاخواني محمود عزت، قائلة :"وكأن ربنا بيطبطب علي قلبي".
 
وأضافت "زين العابدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"،: "كنت بدعي ربنا كتير بالقصاص، مبطلتش دعاء، ويوم القيامة هطلب من ربنا عز وجل القصاص".

وتابعت: "الشهيد كان بالنسبة لي كل شيء اب واخ وزوج واخترنا بعض ولم نترك بعض بسبب عدم الإنجاب.. نال الشهادة بين يدي.. كل تفاصيل استشهاد زوجي أمامي عرضت مثل شريط الفيديو في لحظة اعلان القبض على القيادي الإخواني محمود عزت".

وأردفت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد اللواء عادل رجائي: "كنت واثقة من أن جيشي وشرطتي هيجبولي حقي وهو ما حدث بالقبض على محمود عزت القيادي الاخواني".
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