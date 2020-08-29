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حوادث

مصرع طفل وإصابة أخرين فى حادث انهيار منزل حال سيرهما بشوارع السنطة

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:22 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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أحمد على

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع طفل وإصابة أخرين فى حادث إنهيار سور منزل حال سيرهما بشكل مفاجىء وتم نقل جثة الطفل الأول والمصاب الأخر بواسطة سيارة إسعاف الى طوارىء مستشفي السنطة المركزي .

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية  تلقي اخطارا من قسم شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول مصرع طفل يدعي "احمد خالد عبدالعزيز" بدائرة القسم .

كماباشرت القيادات الأمنية برئاسة الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل المصاب والضحية إلي طوارىء مستشفي السنطة المركزي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

 

مصرع طفل وإصابة أخرين فى حادث انهيار منزل حال سيرهما بشوارع السنطة
مصرع طفل وإصابة أخرين فى حادث انهيار منزل حال سيرهما بشوارع السنطة
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