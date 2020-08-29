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وزير التعليم العالي عن الرئيس السيسي: محقق الأحلام

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:30 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع الجامعات الأهلية كان «حلم صحراء». 

 وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»،: «هذا الرجل محقق الأحلام»، في إشارة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ موضحا أنه يقدر العلم والعلماء، ويقدم الدعم لهم: «الدعم دائما بتنفيذ وخطة زمنية.. الرئيس يسابق الزمن».

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك أكثر من 45 مشروعًا بتكلفة 90 مليار جنيه، مؤكدًا اهتمام الرئيس السيسي بجميع المجالات.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قال إن الشاب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا"، يشعر بالمسئولية تجاه والده، مرددا: «كنت فخور بيه وهو بيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويا». 

وأضاف، خلال برنانمج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «إبراهيم قالي أنا طول عمري عايز أدخل كلية طب جامعة الاسكندرية، وده بعد أن عرضت عليه منحه في اي جامعة، أيًّا كانت مصروفاتها»؛ قائلا: « أنا كمان عامل مفاجأة لإبراهيم لما يجيلي المكتب، بس أنا طلبت منه يجيب لي فريسكا وهو جاي».

وأشار الوزير، إلى أن إبراهيم قال له : «هجيبلك الصندوق كله.. وأنا متأكد إن إبراهيم هيبقي دكتور شاطر».

وتحدث الوزير، عن الكرامة وعزة النفس التي يتمتع بها إبراهيم، وكيف يتحدث عن مهنة والده بمنتهي الفخر، ومساعدته له في المعيشة والحياة.

وأكد الوزير، أنه يجب تسليط الضوء على النماذج المشرفة، مثل إبراهيم، قائلا: «مصر فيها ملايين إبراهيم.. وتحية لإبراهيم ووالده ووالدته».

ومن جهته، قال ابراهيم عبد الناصر: «في مليون ابراهيم ياريت نهتم بيهم».
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