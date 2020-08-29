وزير التعليم العالي عن الرئيس السيسي: محقق الأحلام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع الجامعات الأهلية كان «حلم صحراء».





وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، : «هذا الرجل محقق الأحلام»، في إشارة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ موضحا أنه يقدر العلم والعلماء، ويقدم الدعم لهم: «الدعم دائما بتنفيذ وخطة زمنية.. الرئيس يسابق الزمن».





ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك أكثر من 45 مشروعًا بتكلفة 90 مليار جنيه، مؤكدًا اهتمام الرئيس السيسي بجميع المجالات.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قال إن الشاب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا"، يشعر بالمسئولية تجاه والده، مرددا: «كنت فخور بيه وهو بيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويا».