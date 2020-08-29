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رياضة

الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:35 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري .

سجل هدفي النادي الاهلي السنغالي  أليو بادجي فى الدقيقة 46 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف الهدف الثاني للقلعة الحمراء اللاعب حمدي فتحي فى الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

الفوز رفع رصيد النادي الاهلي الى النقطة 62 فى صدراة جدول ترتيب الدوري المصري ليغرد منردا بفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.  

الشوط الأول 
نجح الأهلي في الاستحواذ على الكرة خلال الدقائق الأولى من اللقاء دون تشكيل خطورة على مرمى المصري، الذي كانت البطاقة الصفراء الأولى من نصيبه عندما تحصل عليها أحمد ياسر للاعتراض على أمين عمر حكم اللقاء في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 15، حصل الأهلي على كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء حولها علي معلول عالية داخل منطقة الجزاء نحو أليو بادجي، إلا أن أوستن أموتو لاعب المصري نجح في إبعادها بصعوبة إلى ركنية مرت بسلام على الفريق البورسعيدي.

واستخلص مروان محسن كرة عالية من الحارس حسام عياد لتسقط أمام أحمد الشيخ الذي مررها لبادجي ليصوبها داخل الشباك الخالية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لصالح حارس المصري في الدقيقة 21.

الأهلي سجل هدفًا في الدقيقة 25 عن طريق أليو بادجي بعد تصويبة في أقصى الزاوية اليسري، لكن الحكم قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود حالة تسلل على مروان محسن الذي مهد الكرة بالرأس للمهاجم السنغالي.


وتعرض عمرو السولية لإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مرور 36 دقيقة من بداية اللقاء ليسقط أرضًا، ويضطر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لإجراء تبديل أول دفع خلاله بمحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 43.

وأشهر أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه أحمد ياسر في الدقيقة 45+2 بعد تدخل عنيف على أفشة في وسط الملعب، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر ملعب اللقاء.

الشوط الثاني.. 

مع بداية الشوط الثاني، دفع فايلر بوليد سليمان بدلًا من جونيور أجايي، و أجرى طارق العشري المدير الفني للمصري تبديلا  بالدفع بزياد فرج بدلًا من أموتو.

ونجح بادجي في تسجيل هدف للأهلي تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 47 بعدما صوب كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية منخفضة من محمد هاني ليعلن عن تقدم القلعة الحمراء.

وضاعف حمدي فتحي من تقدم الأهلي في الدقيقة 55 بعد كرة عرضية لعبها بادجي بالرأس نحوه أمام المرمى مباشرةً، ليصوبها لاعب وسط الأهلي بالقدم في الشباك وسط غياب تام من دفاع المصري.

وأجرى فايلر تبديل ثالث للأهلي في الدقيقة 67 ليدفع بمحمود وحيد بدلًا من علي معلول الذي سبق وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 51، ليتبقى للفريق تبديلين وتوقف واحد فقط للعب.

وأجرى فايلر تبديلين جديدين في الدقيقة 83 بعدما دفع بالثنائي العربي بدر وصالح جمعة بدلًا أحمد الشيخ ومروان محسن، لينهي كافة تبديلات الفريق خلال اللقاء.

الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
الأهلي يواصل الانتصارات فى الدوري بثنائية أمام المصري ويغرد منفردا فى الصدارة
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