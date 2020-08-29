كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن عدد العمليات الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2014 وصلت لـ 222 عملية إرهابية؛ كما أن عددها في 2015 وصل الي 594.





واضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الامن يراقب مرشد الظل محمود عزت منذ عام 2014 يعرف كل تحركاته بعد أن أبلغ عنه أحد عناصر الجماعة الذي كان يرافقه؛ مشيرا الي الإرهابي الذي قتل في مداهمة أمنية محمد كمال ابلغ عنه ايضا أحد عناصر الجماعة الذي كان يرافقة.





واكد خيرت، أن تسليم الارهابين لبعضهم البعض ليس جديدا عليهم؛ موضحا أن الأمر ايضا ربما كان بأوامر من التنظيم الدولي.





وأشار خيرت، أن الأمن يرصد كل كبيرة وصغيرة وربما يترك الارهابي يتحرك بحريته ليتوصل منه الي معلومات وهذا ما حدث خلال الخمس سنوات الماضية مع محمود عزت.