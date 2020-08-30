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خالد ميرى: مصر مستمرة في التنمية رغم الأزمة الاقتصادية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:02 ص
خالد ميرى رئيس تحرير
خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار
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أسامة علي
قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن أهم الرسائل التي رآها اليوم، هي قدرة مصر رغم الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم على إنشاء وافتتاح المشروعات القومية.

وتابع ميرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلى، أن مشروع محور ترعة المحمودية بالإسكندرية الذى تم افتتاحه اليوم، تنموي شامل وليس مجرد طريق.

وطالب ميرى المواطنين بتحمل المسؤولية وعدم ارتكاب مخالفات البناء، معقبا:" الحفاظ على الدولة يعود بالمنفعة العامة على الجميع".

وعن الشائعات التي تطلقها جماعة الأخوان الأرهابية عند إنشاء أي مشروع قال ميرى: الجماعات الإرهابية عايزه يا تقتلنا يا تحكمنا". 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.


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