مرصد الأزهر يندد بحرق المصحف الشريف على أيدي متطرفين في السويد

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الجريمة الشنعاء التي أقدم عليها ناشطو اليمين المتطرف في مدينة "مالمو" في السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم، أمس الجمعة، فيما أثار حفيظة المسلمين في شتى بقاع الأرض جراء امتهان كتابهم المقدس ومصدرهم الرئيسي في التشريع.





من جانبها، أدانت الأمم المتحدة على لسان ممثلها السامي لتحالف الحضارات، أنخيل موراتينوس هذه الجريمة النكراء واصفة إياها بـ"الدنيئة والمرفوضة بالكلية وغير المبررة".





وأضاف موراتينوس أن مثل هذه الأعمال المتعمدة التي يقدم على ارتكابها منتمون إلى اليمين المتطرف من شأنها تمزيق النسيج المجتمعي، فضلا عن كونها تخالف الأهداف والقيم التي أسست الأمم المتحدة من أجل إرسائها.





وأكد مرصد الأزهر رفضه القاطع لأي شكل من أشكال امتهان المقدسات، لا سيما مقدسات المسلمين الذين باتوا يصبحون على جريمة تلو الأخرى على هذا النحو.





كما أكد المرصد على مخالفة هذا السلوك الإجرامي لكافة الشرائع السماوية ولتعاليم الدين الإسلامي السمح، التي تحض على التآلف بين بني البشر.





وشدد المرصد على أن مثل هذه الجرائم من شأنها إثارة وتأجيج مشاعر ما يربو على المليار والنصف مليار مسلم حول العالم ما ينذر بإشعال نار الفتنة والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.



