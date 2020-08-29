الشيخ: سعداء بالفوز على المصري.. وعدم التوفيق وراء إهدار الفرص

أبدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب المصري بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.





وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في مسيرته الناجحة لحسم لقب الدوري مبكرًا وقبل نهايته، مع التركيز بشكل جيد في التحديات المقبلة.





وأكد أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وإيجاد الحلول المناسبة لاختراق دفاعات المنافسين، وتبقى مسألة إهدار الفرص توفيقًا من الله.





واختتم الشيخ حديثه بالتأكيد أن الأهلي لديه أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لحسم اللقب والاستعداد بشكل جيد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



