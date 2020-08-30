محمد الخولي: المصري يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يظلم النادي ‏المصري".‏

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري، مساء اليوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.





وقدم لاعبو الأهلي أداءً متميزًا وسيطروا على المباراة من بدايتها لنهايتها، بفضل التمركز الجيد واللعب السريع، والاستفادة من المساحات خلف دفاعات المصري.





سجل هدفي الأهلي في مباراة اليوم أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة، التي لم تشهد خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوي، حارس المرمى، كما ألغى الحكم هدفين للأهلي في الشوط الأول.



