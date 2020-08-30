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رياضة

محمد الخولي: المصري يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:31 ص
محمد الخولي، نائب
محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي
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حسام الحارتي
قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ‏إن النادي يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في ‏مصر.‏

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يظلم النادي ‏المصري".‏

وواصل: "نتائج تحاليل لاعبي المصري قاموا بتحويلها من إيجابية إلى ‏سلبية كي نلعب مباراة الأهلي، وأكرر على مسئوليتي نتعرض لمؤامرة ‏كبيرة من اللجنة الخماسية، ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد يعلم ‏ذلك جيدًا".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري، مساء اليوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً متميزًا وسيطروا على المباراة من بدايتها لنهايتها، بفضل التمركز الجيد واللعب السريع، والاستفادة من المساحات خلف دفاعات المصري.

سجل هدفي الأهلي في مباراة اليوم أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة، التي لم تشهد خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوي، حارس المرمى، كما ألغى الحكم هدفين للأهلي في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى ٦٢ نقطة، ويحكم قبضته منفردًا على قمة الدوري.
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