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أخبار العالم

عودة سفينة سياحية فاخرة إلى السعودية بسبب كورونا.. تفاصيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن سفينة "سيلفر سبيريت" السياحية عادت إلى ميناء الملك عبد الله في رابغ على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في إقليم تهامة غرب المملكة، بعد اكتشاف حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت عن بيان شركة البحر الأحمر للسفن السياحية أن الطاقم الصحي الخاص بالسفينة اشتبه بإصابة شخص على متنها بفيروس كورونا عقب انطلاق السفينة الخميس الماضي في رحلة من ميناء رابغ.

وأضاف البيان أن الحالة المشتبه في إصابتها عزلت على الفور عقب ظهور أولى علامات الاشتباه، ووجه جميع الركاب إلى البقاء في أجنحتهم الخاصة.

وقالت الشركة: "حرصا على سلامة الجميع، عادت السفينة السبت، إلى ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة، وتحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى، لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى حصر المخالطين لمتابعتهم".

وأكد البيان أن الأولوية القصوى للشركة هي سلامة جميع الركاب، وأنها تطبق جميع البروتوكولات والممارسات لضمان ذلك.

وجاء ذلك في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تراجعا في أعداد إصابات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم السبت تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و27 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا في المملكة إلى 3840 حالة، والإصابات إلى 313 ألفا و911 شخصا.

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